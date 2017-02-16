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ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869

3 шварена 1864 года B (Ольденбург, Николаус Фридрих Петер)

Аверс монеты - 3 шварена 1864 года B - цена монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих ПетерРеверс монеты - 3 шварена 1864 года B - цена монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих Петер

Фотография: Münzenhandel Kulturstiftung Schloss Herdringen

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес3,846 гр
  • Диаметр21,2 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC60,000

Описание

  • СтранаОльденбург
  • ПериодНиколаус Фридрих Петер
  • Номинал3 шварена
  • Год1864
  • ПравительНиколаус Фридрих Пётр (Великий герцог Ольденбургский)
  • Монетный дворГанновер
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты 3 шварена 1864 года со знаком B. Это медная монета периода Николауса Фридриха Петра. Рекорд цены принадлежит лоту 308 проданному на аукционе Russiancoin за 370 RUB. Торги состоялись 16 февраля 2017.

Сохранность
Ольденбург 3 шварена 1864 B на аукционе WAG - 8 мая 2022
ПродавецWAG
Дата8 мая 2022
СохранностьUNC
Цена
Ольденбург 3 шварена 1864 B на аукционе Russiancoin - 11 января 2018
ПродавецRussiancoin
Дата11 января 2018
СохранностьНет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 300 RUB
Ольденбург 3 шварена 1864 B на аукционе Russiancoin - 16 февраля 2017
ПродавецRussiancoin
Дата16 февраля 2017
СохранностьНет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 370 RUB

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