ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869
3 шварена 1864 года B (Ольденбург, Николаус Фридрих Петер)
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес3,846 гр
- Диаметр21,2 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC60,000
Описание
- СтранаОльденбург
- ПериодНиколаус Фридрих Петер
- Номинал3 шварена
- Год1864
- ПравительНиколаус Фридрих Пётр (Великий герцог Ольденбургский)
- Монетный дворГанновер
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты 3 шварена 1864 года со знаком B. Это медная монета периода Николауса Фридриха Петра. Рекорд цены принадлежит лоту 308 проданному на аукционе Russiancoin за 370 RUB. Торги состоялись 16 февраля 2017.
Сохранность
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