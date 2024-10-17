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ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869

3 шварена 1860 года B (Ольденбург, Николаус Фридрих Петер)

Аверс монеты - 3 шварена 1860 года B - цена монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих ПетерРеверс монеты - 3 шварена 1860 года B - цена монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих Петер

Фотография: MÜNZENHANDLUNG MANFRED OLDING

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес3,846 гр
  • Диаметр21,2 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC60,000

Описание

  • СтранаОльденбург
  • ПериодНиколаус Фридрих Петер
  • Номинал3 шварена
  • Год1860
  • ПравительНиколаус Фридрих Пётр (Великий герцог Ольденбургский)
  • Монетный дворГанновер
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты 3 шварена 1860 года со знаком B. Это медная монета периода Николауса Фридриха Петра. Рекорд цены принадлежит лоту 1802 проданному на аукционе Russiancoin за 2200 RUB. Торги состоялись 17 октября 2024.

Сохранность
Ольденбург 3 шварена 1860 B на аукционе Russiancoin - 17 октября 2024
ПродавецRussiancoin
Дата17 октября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
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