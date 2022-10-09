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ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869

Биркенфельд 1 пфенниг 1859 года B (Ольденбург, Николаус Фридрих Петер)

Аверс монеты - Биркенфельд 1 пфенниг 1859 года B - цена монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих ПетерРеверс монеты - Биркенфельд 1 пфенниг 1859 года B - цена монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих Петер

Фотография: Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,282 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC72,000

Описание

  • СтранаОльденбург
  • ПериодНиколаус Фридрих Петер
  • Номинал1 пфенниг
  • Год1859
  • ПравительНиколаус Фридрих Пётр (Великий герцог Ольденбургский)
  • Монетный дворГанновер
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты Биркенфельд 1 пфенниг 1859 года со знаком B. Это медная монета периода Николауса Фридриха Петра. Рекорд цены принадлежит лоту 1020 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 210 EUR. Торги состоялись 9 октября 2022.

Сохранность
Ольденбург 1 пфенниг 1859 B (Биркенфельд) на аукционе WAG - 9 октября 2022
ПродавецWAG
Дата9 октября 2022
СохранностьXF
Цена
205 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Ольденбург 1 пфенниг 1859 B (Биркенфельд) на аукционе Zöttl - 20 ноября 2021
ПродавецZöttl
Дата20 ноября 2021
СохранностьVF
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Ольденбург 1 пфенниг 1859 B (Биркенфельд) на аукционе WAG - 6 декабря 2020
ПродавецWAG
Дата6 декабря 2020
СохранностьVF
Цена
Ольденбург 1 пфенниг 1859 B (Биркенфельд) на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 1 пфенниг 1859 B (Биркенфельд) на аукционе WAG - 7 октября 2018
ПродавецWAG
Дата7 октября 2018
СохранностьVF
Цена
Ольденбург 1 пфенниг 1859 B (Биркенфельд) на аукционе WAG - 4 декабря 2016
ПродавецWAG
Дата4 декабря 2016
СохранностьVF
Цена
Ольденбург 1 пфенниг 1859 B (Биркенфельд) на аукционе Emporium Hamburg - 13 мая 2016
ПродавецEmporium Hamburg
Дата13 мая 2016
СохранностьVF
Цена
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Ольденбург 1 пфенниг 1859 B (Биркенфельд) на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 3 сентября 2015
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата3 сентября 2015
СохранностьXF
Цена
Ольденбург 1 пфенниг 1859 B (Биркенфельд) на аукционе Grün - 18 мая 2013
ПродавецGrün
Дата18 мая 2013
СохранностьXF
Цена
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Ольденбург 1 пфенниг 1859 B (Биркенфельд) на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 1 пфенниг 1859 B (Биркенфельд) на аукционе Teutoburger - 9 сентября 2011
ПродавецTeutoburger
Дата9 сентября 2011
СохранностьVF
Цена

Где продать?

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