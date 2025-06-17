НассауПериод:1808-1864 1808-1864
1 крейцер 1835 года (Нассау, Вильгельм)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,167)
- Вес0,73 гр
- Чистого серебра (0,0039 oz) 0,1219 гр
- Диаметр14 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC407,500
Описание
- СтранаНассау
- ПериодВильгельм
- Номинал1 крейцер
- Год1835
- ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
- Монетный дворВисбаден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 крейцер 1835 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 2774 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 100 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
Сохранность
Где продать?
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