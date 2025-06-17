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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

1 крейцер 1835 года (Нассау, Вильгельм)

Аверс монеты - 1 крейцер 1835 года - цена серебряной монеты - Нассау, ВильгельмРеверс монеты - 1 крейцер 1835 года - цена серебряной монеты - Нассау, Вильгельм

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,167)
  • Вес0,73 гр
  • Чистого серебра (0,0039 oz) 0,1219 гр
  • Диаметр14 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC407,500

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодВильгельм
  • Номинал1 крейцер
  • Год1835
  • ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 крейцер 1835 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 2774 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 100 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
Нассау 1 крейцер 1835 на аукционе Münzen Gut-Lynt - 6 октября 2024
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата6 октября 2024
СохранностьUNC
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Нассау 1 крейцер 1835 на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 3200 RUB
Нассау 1 крейцер 1835 на аукционе Russiancoin - 27 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата27 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 крейцер 1835 на аукционе Russiancoin - 22 июля 2021
ПродавецRussiancoin
Дата22 июля 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1835 на аукционе Russiancoin - 24 декабря 2020
ПродавецRussiancoin
Дата24 декабря 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1835 на аукционе Russiancoin - 9 июля 2020
ПродавецRussiancoin
Дата9 июля 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1835 на аукционе WAG - 10 февраля 2019
ПродавецWAG
Дата10 февраля 2019
СохранностьUNC
Цена
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Нассау 1 крейцер 1835 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьUNC
Цена
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Где продать?

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