НассауПериод:1808-1864 1808-1864
3 крейцера 1834 года (Нассау, Вильгельм)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,329)
- Вес1,11 гр
- Чистого серебра (0,0117 oz) 0,3652 гр
- Диаметр15,75 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC292,400
Описание
- СтранаНассау
- ПериодВильгельм
- Номинал3 крейцера
- Год1834
- ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
- Монетный дворВисбаден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 3 крейцера 1834 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 901 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 130 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2019.
Сохранность
Где продать?
Для продажи 3 крейцера 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы