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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

3 крейцера 1834 года (Нассау, Вильгельм)

Аверс монеты - 3 крейцера 1834 года - цена серебряной монеты - Нассау, ВильгельмРеверс монеты - 3 крейцера 1834 года - цена серебряной монеты - Нассау, Вильгельм

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,329)
  • Вес1,11 гр
  • Чистого серебра (0,0117 oz) 0,3652 гр
  • Диаметр15,75 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC292,400

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодВильгельм
  • Номинал3 крейцера
  • Год1834
  • ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 3 крейцера 1834 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 901 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 130 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2019.

Сохранность
Нассау 3 крейцера 1834 на аукционе Münzen Gut-Lynt - 6 октября 2024
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата6 октября 2024
СохранностьXF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Нассау 3 крейцера 1834 на аукционе Via - 30 сентября 2024
ПродавецVia
Дата30 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
Нассау 3 крейцера 1834 на аукционе Russiancoin - 28 января 2021
ПродавецRussiancoin
Дата28 января 2021
СохранностьНет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 280 RUB
Нассау 3 крейцера 1834 на аукционе WAG - 1 сентября 2019
ПродавецWAG
Дата1 сентября 2019
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 3 крейцера 1834 на аукционе WAG - 13 января 2019
ПродавецWAG
Дата13 января 2019
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 3 крейцера 1834 на аукционе Rauch - 23 июня 2018
ПродавецRauch
Дата23 июня 2018
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 3 крейцера 1834 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
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