НассауПериод:1808-1864 1808-1864
3 крейцера 1828 года (Нассау, Вильгельм)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,285)
- Вес1,28 гр
- Чистого серебра (0,0117 oz) 0,3648 гр
- Диаметр18 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC307,900
Описание
- СтранаНассау
- ПериодВильгельм
- Номинал3 крейцера
- Год1828
- ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
- Монетный дворЛимбург
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 3 крейцера 1828 года. Это серебряная монета периода Вильгельма
Сохранность
Где продать?
Для продажи 3 крейцера 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы