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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

3 крейцера 1828 года (Нассау, Вильгельм)

Аверс монеты - 3 крейцера 1828 года - цена серебряной монеты - Нассау, ВильгельмРеверс монеты - 3 крейцера 1828 года - цена серебряной монеты - Нассау, Вильгельм

Фотография: Münzenhandlung Manfred Olding

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,285)
  • Вес1,28 гр
  • Чистого серебра (0,0117 oz) 0,3648 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC307,900

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодВильгельм
  • Номинал3 крейцера
  • Год1828
  • ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
  • Монетный дворЛимбург
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 3 крейцера 1828 года. Это серебряная монета периода Вильгельма

Сохранность
Нассау 3 крейцера 1828 на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
Нассау 3 крейцера 1828 на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
ПродавецKM NUMIS
Дата12 июня 2024
СохранностьVF
Цена
Нассау 3 крейцера 1828 на аукционе Russiancoin - 13 октября 2022
ПродавецRussiancoin
Дата13 октября 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 3 крейцера 1828 на аукционе Russiancoin - 15 сентября 2022
ПродавецRussiancoin
Дата15 сентября 2022
СохранностьНет оценки
Цена

Где продать?

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