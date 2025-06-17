НассауПериод:1808-1864 1808-1864
3 крейцера 1827 года (Нассау, Вильгельм)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,285)
- Вес1,28 гр
- Чистого серебра (0,0117 oz) 0,3648 гр
- Диаметр18 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC308,100
Описание
- СтранаНассау
- ПериодВильгельм
- Номинал3 крейцера
- Год1827
- ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
- Монетный дворЛимбург
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 3 крейцера 1827 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 947 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 85 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2019.
Сохранность
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата4 июня 2020
СохранностьVF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Где продать?
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