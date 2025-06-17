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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

3 крейцера 1827 года (Нассау, Вильгельм)

Аверс монеты - 3 крейцера 1827 года - цена серебряной монеты - Нассау, ВильгельмРеверс монеты - 3 крейцера 1827 года - цена серебряной монеты - Нассау, Вильгельм

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,285)
  • Вес1,28 гр
  • Чистого серебра (0,0117 oz) 0,3648 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC308,100

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодВильгельм
  • Номинал3 крейцера
  • Год1827
  • ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
  • Монетный дворЛимбург
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 3 крейцера 1827 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 947 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 85 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2019.

Сохранность
Нассау 3 крейцера 1827 на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 4400 RUB
Нассау 3 крейцера 1827 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 4 июня 2020
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата4 июня 2020
СохранностьVF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Нассау 3 крейцера 1827 на аукционе WAG - 7 апреля 2019
ПродавецWAG
Дата7 апреля 2019
СохранностьAU
Цена
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Нассау 3 крейцера 1827 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьVF
Цена
Нассау 3 крейцера 1827 на аукционе WAG - 3 июля 2016
ПродавецWAG
Дата3 июля 2016
СохранностьXF
Цена
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