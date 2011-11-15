НассауПериод:1808-1864 1808-1864
1 крейцер 1834 года (Нассау, Вильгельм)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес3,5 - 4,1 гр
- Диаметр22 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC326,000
Описание
- СтранаНассау
- ПериодВильгельм
- Номинал1 крейцер
- Год1834
- ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
- Монетный дворВисбаден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 крейцер 1834 года. Это медная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1081 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 35 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
Где продать?
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