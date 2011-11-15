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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

1 крейцер 1834 года (Нассау, Вильгельм)

Аверс монеты - 1 крейцер 1834 года - цена монеты - Нассау, ВильгельмРеверс монеты - 1 крейцер 1834 года - цена монеты - Нассау, Вильгельм

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес3,5 - 4,1 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC326,000

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодВильгельм
  • Номинал1 крейцер
  • Год1834
  • ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 крейцер 1834 года. Это медная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1081 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 35 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Нассау 1 крейцер 1834 на аукционе Katz - 28 мая 2023
ПродавецKatz
Дата28 мая 2023
СохранностьAU
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 27 EUR
Нассау 1 крейцер 1834 на аукционе Katz - 31 января 2021
ПродавецKatz
Дата31 января 2021
СохранностьXF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Нассау 1 крейцер 1834 на аукционе Coinhouse - 29 сентября 2018
Нассау 1 крейцер 1834 на аукционе Coinhouse - 29 сентября 2018
ПродавецCoinhouse
Дата29 сентября 2018
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 крейцер 1834 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

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