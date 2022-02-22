НассауПериод:1808-1864 1808-1864
1 крейцер 1830 года (Нассау, Вильгельм)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес3,5 - 4,1 гр
- Диаметр22 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC265,300
Описание
- СтранаНассау
- ПериодВильгельм
- Номинал1 крейцер
- Год1830
- ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
- Монетный дворВисбаден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 крейцер 1830 года. Это медная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 9376 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 22 февраля 2022.
Сохранность
Где продать?
Для продажи 1 крейцер 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы