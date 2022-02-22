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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

1 крейцер 1830 года (Нассау, Вильгельм)

Аверс монеты - 1 крейцер 1830 года - цена монеты - Нассау, ВильгельмРеверс монеты - 1 крейцер 1830 года - цена монеты - Нассау, Вильгельм

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес3,5 - 4,1 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC265,300

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодВильгельм
  • Номинал1 крейцер
  • Год1830
  • ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 крейцер 1830 года. Это медная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 9376 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 22 февраля 2022.

Сохранность
Нассау 1 крейцер 1830 на аукционе Coinhouse - 9 октября 2022
ПродавецCoinhouse
Дата9 октября 2022
СохранностьVF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Нассау 1 крейцер 1830 на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 650 RUB
Нассау 1 крейцер 1830 на аукционе Künker - 24 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата24 февраля 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 крейцер 1830 на аукционе Katz - 31 января 2021
ПродавецKatz
Дата31 января 2021
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

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