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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

1 гульден 1847 года (Нассау, Адольф)

Аверс монеты - 1 гульден 1847 года - цена серебряной монеты - Нассау, АдольфРеверс монеты - 1 гульден 1847 года - цена серебряной монеты - Нассау, Адольф

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр30 мм
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC231,381

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодАдольф
  • Номинал1 гульден
  • Год1847
  • ПравительАдольф (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 гульден 1847 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 4699 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 280 EUR. Торги состоялись 12 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау 1 гульден 1847 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 21 сентября 2023
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата21 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Нассау 1 гульден 1847 на аукционе WAG - 8 декабря 2019
ПродавецWAG
Дата8 декабря 2019
СохранностьXF
Цена
266 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Нассау 1 гульден 1847 на аукционе Heritage - 2 января 2014
Нассау 1 гульден 1847 на аукционе Heritage - 2 января 2014
ПродавецHeritage
Дата2 января 2014
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 гульден 1847 на аукционе Künker - 13 марта 2013
ПродавецKünker
Дата13 марта 2013
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

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