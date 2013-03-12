НассауПериод:1808-1864 1808-1864
1 гульден 1847 года (Нассау, Адольф)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес10,606 гр
- Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
- Диаметр30 мм
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC231,381
Описание
- СтранаНассау
- ПериодАдольф
- Номинал1 гульден
- Год1847
- ПравительАдольф (Герцог Нассау)
- Монетный дворВисбаден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 гульден 1847 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 4699 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 280 EUR. Торги состоялись 12 марта 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата21 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Где продать?
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