НассауПериод:1808-1864 1808-1864
1 гульден 1845 года (Нассау, Адольф)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес10,606 гр
- Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
- Диаметр30 мм
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC138,249
Описание
- СтранаНассау
- ПериодАдольф
- Номинал1 гульден
- Год1845
- ПравительАдольф (Герцог Нассау)
- Монетный дворВисбаден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 гульден 1845 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 5257 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 10 октября 2007.
Сохранность
ПродавецGoudwisselkantoor veilingen
Дата17 марта 2020
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
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