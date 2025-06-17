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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

1 гульден 1845 года (Нассау, Адольф)

Аверс монеты - 1 гульден 1845 года - цена серебряной монеты - Нассау, АдольфРеверс монеты - 1 гульден 1845 года - цена серебряной монеты - Нассау, Адольф

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр30 мм
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC138,249

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодАдольф
  • Номинал1 гульден
  • Год1845
  • ПравительАдольф (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 гульден 1845 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 5257 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 10 октября 2007.

Сохранность
Нассау 1 гульден 1845 на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Нассау 1 гульден 1845 на аукционе Grün - 12 ноября 2021
ПродавецGrün
Дата12 ноября 2021
СохранностьXF
Цена
126 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Нассау 1 гульден 1845 на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - 17 марта 2020
ПродавецGoudwisselkantoor veilingen
Дата17 марта 2020
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1 гульден 1845 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1 гульден 1845 на аукционе Numimarket - 14 мая 2018
Нассау 1 гульден 1845 на аукционе Numimarket - 14 мая 2018
ПродавецNumimarket
Дата14 мая 2018
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1 гульден 1845 на аукционе Grün - 9 ноября 2016
ПродавецGrün
Дата9 ноября 2016
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1 гульден 1845 на аукционе WAG - 2 октября 2016
ПродавецWAG
Дата2 октября 2016
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1 гульден 1845 на аукционе Teutoburger - 28 мая 2016
ПродавецTeutoburger
Дата28 мая 2016
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1 гульден 1845 на аукционе Busso Peus - 20 июня 2015
ПродавецBusso Peus
Дата20 июня 2015
СохранностьVF
Цена
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Нассау 1 гульден 1845 на аукционе Höhn - 25 октября 2014
ПродавецHöhn
Дата25 октября 2014
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1 гульден 1845 на аукционе Reinhard Fischer - 16 ноября 2013
ПродавецReinhard Fischer
Дата16 ноября 2013
СохранностьVF
Цена
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Нассау 1 гульден 1845 на аукционе Künker - 10 октября 2007
ПродавецKünker
Дата10 октября 2007
СохранностьAU
Цена
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