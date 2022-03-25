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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

6 крейцеров 1847 года (Нассау, Адольф)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1847 года - цена серебряной монеты - Нассау, АдольфРеверс монеты - 6 крейцеров 1847 года - цена серебряной монеты - Нассау, Адольф

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,339)
  • Вес2,55 гр
  • Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8645 гр
  • Диаметр20 мм
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодАдольф
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1847
  • ПравительАдольф (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 6 крейцеров 1847 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 4189 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 150 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
Нассау 6 крейцеров 1847 на аукционе Künker - 25 марта 2022
ПродавецKünker
Дата25 марта 2022
СохранностьUNC
Цена
165 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Нассау 6 крейцеров 1847 на аукционе WAG - 1 сентября 2019
ПродавецWAG
Дата1 сентября 2019
СохранностьUNC
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Нассау 6 крейцеров 1847 на аукционе WAG - 5 ноября 2017
ПродавецWAG
Дата5 ноября 2017
СохранностьAU
Цена
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