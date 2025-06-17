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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

3 крейцера 1847 года (Нассау, Адольф)

Аверс монеты - 3 крейцера 1847 года - цена серебряной монеты - Нассау, АдольфРеверс монеты - 3 крейцера 1847 года - цена серебряной монеты - Нассау, Адольф

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,338)
  • Вес1,28 гр
  • Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
  • Диаметр17,31 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC210,040

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодАдольф
  • Номинал3 крейцера
  • Год1847
  • ПравительАдольф (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 3 крейцера 1847 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 2780 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 100 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
Нассау 3 крейцера 1847 на аукционе Höhn - 22 мая 2025
ПродавецHöhn
Дата22 мая 2025
СохранностьUNC
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 72 EUR
Нассау 3 крейцера 1847 на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
Нассау 3 крейцера 1847 на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
ПродавецKM NUMIS
Дата12 июня 2024
СохранностьXF
Цена
Нассау 3 крейцера 1847 на аукционе Katz - 30 ноября 2019
ПродавецKatz
Дата30 ноября 2019
СохранностьUNC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Нассау 3 крейцера 1847 на аукционе WAG - 1 сентября 2019
ПродавецWAG
Дата1 сентября 2019
СохранностьUNC
Цена
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