НассауПериод:1808-1864 1808-1864
3 крейцера 1847 года (Нассау, Адольф)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,338)
- Вес1,28 гр
- Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
- Диаметр17,31 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC210,040
Описание
- СтранаНассау
- ПериодАдольф
- Номинал3 крейцера
- Год1847
- ПравительАдольф (Герцог Нассау)
- Монетный дворВисбаден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 3 крейцера 1847 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 2780 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 100 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
Сохранность
Где продать?
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