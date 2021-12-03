НассауПериод:1808-1864 1808-1864
3 крейцера 1845 года (Нассау, Адольф)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,338)
- Вес1,28 гр
- Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
- Диаметр17,31 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаНассау
- ПериодАдольф
- Номинал3 крейцера
- Год1845
- ПравительАдольф (Герцог Нассау)
- Монетный дворВисбаден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
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Сохранность
Где продать?
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