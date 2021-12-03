flag
НассауПериод:1808-1864 1808-1864

3 крейцера 1845 года (Нассау, Адольф)

Аверс монеты - 3 крейцера 1845 года - цена серебряной монеты - Нассау, АдольфРеверс монеты - 3 крейцера 1845 года - цена серебряной монеты - Нассау, Адольф

Фотография: Münzenhandlung Manfred Olding

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,338)
  • Вес1,28 гр
  • Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
  • Диаметр17,31 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодАдольф
  • Номинал3 крейцера
  • Год1845
  • ПравительАдольф (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 3 крейцера 1845 года. Это серебряная монета периода Адольфа

Сохранность
Нассау 3 крейцера 1845 на аукционе Stare Monety - 3 декабря 2021
Нассау 3 крейцера 1845 на аукционе Stare Monety - 3 декабря 2021
ПродавецStare Monety
Дата3 декабря 2021
СохранностьXF
Цена
Нассау 3 крейцера 1845 на аукционе Höhn - 31 августа 2015
ПродавецHöhn
Дата31 августа 2015
СохранностьXF
Цена

Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет НассауКаталог монет АдольфаМонеты Нассау 1845 годаВсе нассауские монетынассауские серебряные монетынассауские монеты номиналом 3 крейцераНумизматические аукционы