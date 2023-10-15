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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

2 талера 1854 года (Нассау, Адольф)

Аверс монеты - 2 талера 1854 года - цена серебряной монеты - Нассау, АдольфРеверс монеты - 2 талера 1854 года - цена серебряной монеты - Нассау, Адольф

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр41 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC72,000

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодАдольф
  • Номинал2 талера
  • Год1854
  • ПравительАдольф (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (84)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 2 талера 1854 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 842 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 5000 EUR. Торги состоялись 15 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау 2 талера 1854 на аукционе Busso Peus - 30 апреля 2025
ПродавецBusso Peus
Дата30 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
387 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Нассау 2 талера 1854 на аукционе WCN - 10 октября 2024
ПродавецWCN
Дата10 октября 2024
СохранностьVF
Цена
395 $
Цена в валюте аукциона 1550 PLN
Нассау 2 талера 1854 на аукционе Künker - 19 июня 2024
ПродавецKünker
Дата19 июня 2024
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 2 талера 1854 на аукционе Auctiones - 16 июня 2024
ПродавецAuctiones
Дата16 июня 2024
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 2 талера 1854 на аукционе Grün - 15 ноября 2023
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 2 талера 1854 на аукционе WAG - 15 октября 2023
ПродавецWAG
Дата15 октября 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 2 талера 1854 на аукционе WCN - 10 августа 2023
ПродавецWCN
Дата10 августа 2023
СохранностьVF
Цена
Нассау 2 талера 1854 на аукционе Künker - 22 июня 2023
ПродавецKünker
Дата22 июня 2023
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 2 талера 1854 на аукционе Teutoburger - 25 мая 2023
ПродавецTeutoburger
Дата25 мая 2023
СохранностьXF
Цена
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Нассау 2 талера 1854 на аукционе Heritage - 5 мая 2023
ПродавецHeritage
Дата5 мая 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 2 талера 1854 на аукционе Numismatica Genevensis - 15 ноября 2022
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата15 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
Нассау 2 талера 1854 на аукционе WAG - 13 ноября 2022
ПродавецWAG
Дата13 ноября 2022
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Нассау 2 талера 1854 на аукционе Russiancoin - 21 июля 2022
ПродавецRussiancoin
Дата21 июля 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Нассау 2 талера 1854 на аукционе Künker - 25 марта 2022
ПродавецKünker
Дата25 марта 2022
СохранностьAU
Цена
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Нассау 2 талера 1854 на аукционе Künker - 12 октября 2021
ПродавецKünker
Дата12 октября 2021
СохранностьXF
Цена
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Нассау 2 талера 1854 на аукционе Möller - 16 ноября 2020
ПродавецMöller
Дата16 ноября 2020
СохранностьXF
Цена
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Нассау 2 талера 1854 на аукционе Grün - 11 ноября 2020
ПродавецGrün
Дата11 ноября 2020
СохранностьAU
Цена
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Нассау 2 талера 1854 на аукционе WAG - 8 декабря 2019
ПродавецWAG
Дата8 декабря 2019
СохранностьVF
Цена
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Нассау 2 талера 1854 на аукционе WAG - 8 декабря 2019
ПродавецWAG
Дата8 декабря 2019
СохранностьVF
Цена
******
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Нассау 2 талера 1854 на аукционе Heritage - 28 ноября 2019
Нассау 2 талера 1854 на аукционе Heritage - 28 ноября 2019
ПродавецHeritage
Дата28 ноября 2019
СохранностьXF45 PCGS
Цена
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Нассау 2 талера 1854 на аукционе Frankfurter - 8 ноября 2019
ПродавецFrankfurter
Дата8 ноября 2019
СохранностьXF
Цена
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