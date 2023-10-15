НассауПериод:1808-1864 1808-1864
2 талера 1854 года (Нассау, Адольф)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр41 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC72,000
Описание
- СтранаНассау
- ПериодАдольф
- Номинал2 талера
- Год1854
- ПравительАдольф (Герцог Нассау)
- Монетный дворВисбаден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (84)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 2 талера 1854 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 842 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 5000 EUR. Торги состоялись 15 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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