НассауПериод:1808-1864 1808-1864
2 гульдена 1847 года (Нассау, Адольф)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес21,211 гр
- Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0899 гр
- Диаметр36 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC88,281
Описание
- СтранаНассау
- ПериодАдольф
- Номинал2 гульдена
- Год1847
- ПравительАдольф (Герцог Нассау)
- Монетный дворВисбаден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (56)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 2 гульдена 1847 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 1099 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 625 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
123
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