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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

2 гульдена 1847 года (Нассау, Адольф)

Аверс монеты - 2 гульдена 1847 года - цена серебряной монеты - Нассау, АдольфРеверс монеты - 2 гульдена 1847 года - цена серебряной монеты - Нассау, Адольф

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес21,211 гр
  • Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0899 гр
  • Диаметр36 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC88,281

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодАдольф
  • Номинал2 гульдена
  • Год1847
  • ПравительАдольф (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (56)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 2 гульдена 1847 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 1099 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 625 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау 2 гульдена 1847 на аукционе WAG - 16 марта 2025
ПродавецWAG
Дата16 марта 2025
СохранностьXF
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Нассау 2 гульдена 1847 на аукционе Emporium Hamburg - 12 декабря 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
Нассау 2 гульдена 1847 на аукционе Künker - 19 июня 2024
ПродавецKünker
Дата19 июня 2024
СохранностьAU
Цена
752 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Нассау 2 гульдена 1847 на аукционе Höhn - 19 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата19 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
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Нассау 2 гульдена 1847 на аукционе WAG - 14 мая 2023
ПродавецWAG
Дата14 мая 2023
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 2 гульдена 1847 на аукционе Zöttl - 11 сентября 2022
ПродавецZöttl
Дата11 сентября 2022
СохранностьXF
Цена
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Нассау 2 гульдена 1847 на аукционе Leu - 21 августа 2022
ПродавецLeu
Дата21 августа 2022
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 2 гульдена 1847 на аукционе Zöttl - 21 мая 2022
ПродавецZöttl
Дата21 мая 2022
СохранностьXF
Цена
Нассау 2 гульдена 1847 на аукционе Künker - 25 марта 2022
ПродавецKünker
Дата25 марта 2022
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 2 гульдена 1847 на аукционе WAG - 9 января 2022
ПродавецWAG
Дата9 января 2022
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 2 гульдена 1847 на аукционе Zöttl - 20 ноября 2021
ПродавецZöttl
Дата20 ноября 2021
СохранностьXF
Цена
Нассау 2 гульдена 1847 на аукционе Kroha - 30 октября 2021
ПродавецKroha
Дата30 октября 2021
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 2 гульдена 1847 на аукционе Künker - 12 октября 2021
ПродавецKünker
Дата12 октября 2021
СохранностьAU
Цена
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Нассау 2 гульдена 1847 на аукционе Gärtner - 10 июня 2021
ПродавецGärtner
Дата10 июня 2021
СохранностьVF
Цена
******
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Нассау 2 гульдена 1847 на аукционе Rio de la Plata - 12 марта 2021
ПродавецRio de la Plata
Дата12 марта 2021
СохранностьUNC
Цена
******
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Нассау 2 гульдена 1847 на аукционе Sedwick - 19 ноября 2020
ПродавецSedwick
Дата19 ноября 2020
СохранностьMS62 NGC
Цена
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Нассау 2 гульдена 1847 на аукционе WAG - 8 декабря 2019
ПродавецWAG
Дата8 декабря 2019
СохранностьXF
Цена
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Нассау 2 гульдена 1847 на аукционе Busso Peus - 17 мая 2019
ПродавецBusso Peus
Дата17 мая 2019
СохранностьVF
Цена
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Нассау 2 гульдена 1847 на аукционе Künker - 13 марта 2019
ПродавецKünker
Дата13 марта 2019
СохранностьAU
Цена
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Нассау 2 гульдена 1847 на аукционе Künker - 20 сентября 2018
ПродавецKünker
Дата20 сентября 2018
СохранностьVF
Цена
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Нассау 2 гульдена 1847 на аукционе Rauch - 23 июня 2018
ПродавецRauch
Дата23 июня 2018
СохранностьVF
Цена
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Где продать?

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