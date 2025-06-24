НассауПериод:1808-1864 1808-1864
Талер 1864 года "25 лет правлению Адольфа" (Нассау, Адольф)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр33 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC6,162
Описание
- СтранаНассау
- ПериодАдольф
- НоминалТалер
- Год1864
- ПравительАдольф (Герцог Нассау)
- Монетный дворВисбаден
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах (378)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Талер 1864 года "25 лет правлению Адольфа". Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 90 проданному на аукционе MDC Monaco за 1500 EUR. Торги состоялись 12 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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