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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Талер 1864 года "25 лет правлению Адольфа" (Нассау, Адольф)

Аверс монеты - Талер 1864 года "25 лет правлению Адольфа" - цена серебряной монеты - Нассау, АдольфРеверс монеты - Талер 1864 года "25 лет правлению Адольфа" - цена серебряной монеты - Нассау, Адольф

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр33 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC6,162

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодАдольф
  • НоминалТалер
  • Год1864
  • ПравительАдольф (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах (378)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Талер 1864 года "25 лет правлению Адольфа". Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 90 проданному на аукционе MDC Monaco за 1500 EUR. Торги состоялись 12 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау Талер 1864 "25 лет правлению Адольфа" на аукционе Jean ELSEN - 14 июня 2025
ПродавецJean ELSEN
Дата14 июня 2025
СохранностьVF
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Нассау Талер 1864 "25 лет правлению Адольфа" на аукционе Jean ELSEN - 14 июня 2025
Нассау Талер 1864 "25 лет правлению Адольфа" на аукционе Jean ELSEN - 14 июня 2025
ПродавецJean ELSEN
Дата14 июня 2025
СохранностьVF
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Нассау Талер 1864 "25 лет правлению Адольфа" на аукционе WCN - 5 июня 2025
ПродавецWCN
Дата5 июня 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1864 "25 лет правлению Адольфа" на аукционе NOONANS - 29 мая 2025
ПродавецNOONANS
Дата29 мая 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1864 "25 лет правлению Адольфа" на аукционе NOONANS - 29 мая 2025
ПродавецNOONANS
Дата29 мая 2025
СохранностьMS66 NGC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1864 "25 лет правлению Адольфа" на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1864 "25 лет правлению Адольфа" на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1864 "25 лет правлению Адольфа" на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1864 "25 лет правлению Адольфа" на аукционе Constantin Coins - 23 мая 2025
ПродавецConstantin Coins
Дата23 мая 2025
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1864 "25 лет правлению Адольфа" на аукционе Höhn - 22 мая 2025
ПродавецHöhn
Дата22 мая 2025
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1864 "25 лет правлению Адольфа" на аукционе WCN - 17 мая 2025
Нассау Талер 1864 "25 лет правлению Адольфа" на аукционе WCN - 17 мая 2025
ПродавецWCN
Дата17 мая 2025
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1864 "25 лет правлению Адольфа" на аукционе Dorotheum - 16 мая 2025
ПродавецDorotheum
Дата16 мая 2025
СохранностьXF
Цена
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Нассау Талер 1864 "25 лет правлению Адольфа" на аукционе WAG - 11 мая 2025
ПродавецWAG
Дата11 мая 2025
СохранностьXF
Цена
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Нассау Талер 1864 "25 лет правлению Адольфа" на аукционе Busso Peus - 30 апреля 2025
ПродавецBusso Peus
Дата30 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
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Нассау Талер 1864 "25 лет правлению Адольфа" на аукционе Busso Peus - 30 апреля 2025
ПродавецBusso Peus
Дата30 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1864 "25 лет правлению Адольфа" на аукционе Rzeszowski DA - 27 апреля 2025
Нассау Талер 1864 "25 лет правлению Адольфа" на аукционе Rzeszowski DA - 27 апреля 2025
ПродавецRzeszowski DA
Дата27 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
******
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Нассау Талер 1864 "25 лет правлению Адольфа" на аукционе BAC - 22 апреля 2025
ПродавецBAC
Дата22 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
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Нассау Талер 1864 "25 лет правлению Адольфа" на аукционе WAG - 6 апреля 2025
ПродавецWAG
Дата6 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
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Нассау Талер 1864 "25 лет правлению Адольфа" на аукционе BERLINER MÜNZAUKTION - 22 марта 2025
ПродавецBERLINER MÜNZAUKTION
Дата22 марта 2025
СохранностьXF
Цена
******
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Нассау Талер 1864 "25 лет правлению Адольфа" на аукционе Künker - 7 марта 2025
ПродавецKünker
Дата7 марта 2025
СохранностьAU
Цена
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Нассау Талер 1864 "25 лет правлению Адольфа" на аукционе Gärtner - 18 февраля 2025
ПродавецGärtner
Дата18 февраля 2025
СохранностьAU
Цена
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Где купить?
Нассау Талер 1864 "25 лет правлению Адольфа" на аукционе Solidus Numismatik - 24 июня 2025
ПродавецSolidus Numismatik
Дата24 июня 2025
СохранностьVF
К аукциону

Где продать?

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