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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

Монеты Мекленбург-Шверина 1844 года

Серебряные монеты

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1 шиллинг 1844
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3 пфеннига 1844
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