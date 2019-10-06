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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

Дрейлинг (3 пфеннига) 1841 года (Мекленбург-Шверин, Павел Фридрих)

Аверс монеты - Дрейлинг (3 пфеннига) 1841 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Павел ФридрихРеверс монеты - Дрейлинг (3 пфеннига) 1841 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Павел Фридрих

Фотография: Coins.ee

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,187)
  • Вес0,513 гр
  • Чистого серебра (0,0031 oz) 0,0959 гр
  • Диаметр13 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC99,576

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодПавел Фридрих
  • НоминалДрейлинг (3 пфеннига)
  • Год1841
  • ПравительПауль Фридрих (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты Дрейлинг (3 пфеннига) 1841 года. Это серебряная монета периода Павла Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 1099 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 30 EUR. Торги состоялись 6 октября 2019.

Сохранность
Мекленбург-Шверин Дрейлинг (3 пфеннига) 1841 на аукционе Katz - 18 апреля 2021
ПродавецKatz
Дата18 апреля 2021
СохранностьVF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Мекленбург-Шверин Дрейлинг (3 пфеннига) 1841 на аукционе Coins.ee - 8 ноября 2020
Мекленбург-Шверин Дрейлинг (3 пфеннига) 1841 на аукционе Coins.ee - 8 ноября 2020
ПродавецCoins.ee
Дата8 ноября 2020
СохранностьAU
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Мекленбург-Шверин Дрейлинг (3 пфеннига) 1841 на аукционе WAG - 6 октября 2019
ПродавецWAG
Дата6 октября 2019
СохранностьAU
Цена
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