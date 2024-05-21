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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

2/3 талера 1841 года (Мекленбург-Шверин, Павел Фридрих)

Аверс монеты - 2/3 талера 1841 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Павел ФридрихРеверс монеты - 2/3 талера 1841 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Павел Фридрих

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,986)
  • Вес13,175 гр
  • Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9906 гр
  • Диаметр32,1 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC118,016

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодПавел Фридрих
  • Номинал2/3 талера
  • Год1841
  • ПравительПауль Фридрих (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 2/3 талера 1841 года. Это серебряная монета периода Павла Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 5815 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 600 EUR. Торги состоялись 21 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1841 на аукционе Höhn - 16 ноября 2024
ПродавецHöhn
Дата16 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
190 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1841 на аукционе Künker - 24 мая 2024
ПродавецKünker
Дата24 мая 2024
СохранностьAU
Цена
649 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1841 на аукционе HIRSCH - 8 мая 2024
ПродавецHIRSCH
Дата8 мая 2024
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1841 на аукционе Gorny & Mosch - 7 ноября 2023
ПродавецGorny & Mosch
Дата7 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1841 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 20 апреля 2023
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата20 апреля 2023
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1841 на аукционе Künker - 22 февраля 2023
ПродавецKünker
Дата22 февраля 2023
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1841 на аукционе Münzen Gut-Lynt - 27 ноября 2022
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата27 ноября 2022
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1841 на аукционе Niemczyk - 22 марта 2021
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1841 на аукционе Niemczyk - 22 марта 2021
ПродавецNiemczyk
Дата22 марта 2021
СохранностьMS62 NGC
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1841 на аукционе Busso Peus - 6 июля 2019
ПродавецBusso Peus
Дата6 июля 2019
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1841 на аукционе Busso Peus - 17 мая 2019
ПродавецBusso Peus
Дата17 мая 2019
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1841 на аукционе Auctiones - 17 июня 2018
ПродавецAuctiones
Дата17 июня 2018
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1841 на аукционе Felzmann - 8 ноября 2017
ПродавецFelzmann
Дата8 ноября 2017
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1841 на аукционе Rauch - 1 октября 2017
ПродавецRauch
Дата1 октября 2017
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1841 на аукционе Künker - 8 декабря 2016
ПродавецKünker
Дата8 декабря 2016
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1841 на аукционе Teutoburger - 27 февраля 2016
ПродавецTeutoburger
Дата27 февраля 2016
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1841 на аукционе Künker - 24 июля 2014
ПродавецKünker
Дата24 июля 2014
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1841 на аукционе Höhn - 20 апреля 2013
ПродавецHöhn
Дата20 апреля 2013
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1841 на аукционе Künker - 12 марта 2009
ПродавецKünker
Дата12 марта 2009
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1841 на аукционе Künker - 14 марта 2007
ПродавецKünker
Дата14 марта 2007
СохранностьAU
Цена
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