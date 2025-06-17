Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
1 шиллинг 1846 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,312)
- Вес1,114 гр
- Чистого серебра (0,0112 oz) 0,3476 гр
- Диаметр16 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC154,298
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц II
- Номинал1 шиллинг
- Год1846
- ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворШверин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 1 шиллинг 1846 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца II. Рекорд цены принадлежит лоту 1047 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 42 EUR. Торги состоялись 28 августа 2016.
Сохранность
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