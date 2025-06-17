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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

1 шиллинг 1846 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1846 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IIРеверс монеты - 1 шиллинг 1846 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,312)
  • Вес1,114 гр
  • Чистого серебра (0,0112 oz) 0,3476 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC154,298

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц II
  • Номинал1 шиллинг
  • Год1846
  • ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 1 шиллинг 1846 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца II. Рекорд цены принадлежит лоту 1047 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 42 EUR. Торги состоялись 28 августа 2016.

Сохранность
Мекленбург-Шверин 1 шиллинг 1846 на аукционе Russiancoin - 9 ноября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата9 ноября 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 1 шиллинг 1846 на аукционе Russiancoin - 11 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата11 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 1 шиллинг 1846 на аукционе Russiancoin - 8 декабря 2022
ПродавецRussiancoin
Дата8 декабря 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 1 шиллинг 1846 на аукционе Russiancoin - 27 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата27 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 1 шиллинг 1846 на аукционе Russiancoin - 22 июля 2021
ПродавецRussiancoin
Дата22 июля 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 1 шиллинг 1846 на аукционе Russiancoin - 24 декабря 2020
ПродавецRussiancoin
Дата24 декабря 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 1 шиллинг 1846 на аукционе Russiancoin - 9 июля 2020
ПродавецRussiancoin
Дата9 июля 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 1 шиллинг 1846 на аукционе Emporium Hamburg - 13 января 2019
ПродавецEmporium Hamburg
Дата13 января 2019
СохранностьXF
Цена
Мекленбург-Шверин 1 шиллинг 1846 на аукционе WAG - 28 августа 2016
ПродавецWAG
Дата28 августа 2016
СохранностьAU
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR

Где продать?

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