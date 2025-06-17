Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
3 пфеннига 1846 года "Тип 1842-1846" (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,125)
- Вес0,468 гр
- Чистого серебра (0,0019 oz) 0,0585 гр
- Диаметр12,5 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC76,728
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц II
- Номинал3 пфеннига
- Год1846
- ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворШверин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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