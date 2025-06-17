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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

3 пфеннига 1846 года "Тип 1842-1846" (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1846 года "Тип 1842-1846" - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IIРеверс монеты - 3 пфеннига 1846 года "Тип 1842-1846" - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II

Фотография: FESOJK s.r.o.

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,125)
  • Вес0,468 гр
  • Чистого серебра (0,0019 oz) 0,0585 гр
  • Диаметр12,5 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC76,728

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц II
  • Номинал3 пфеннига
  • Год1846
  • ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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