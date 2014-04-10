Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
1/48 талера 1866 года A (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)
Фотография: WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,208)
- Вес1,299 гр
- Чистого серебра (0,0087 oz) 0,2702 гр
- Диаметр16 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC2,034,240
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц II
- Номинал1/48 талера
- Год1866
- ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 1/48 талера 1866 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Франца II. Рекорд цены принадлежит лоту 31562 проданному на аукционе Heritage Auctions за 382 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецHeritage
Дата16 апреля 2014
СохранностьPF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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