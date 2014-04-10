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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

1/48 талера 1866 года A (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)

Аверс монеты - 1/48 талера 1866 года A - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IIРеверс монеты - 1/48 талера 1866 года A - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II

Фотография: WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,208)
  • Вес1,299 гр
  • Чистого серебра (0,0087 oz) 0,2702 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,034,240

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц II
  • Номинал1/48 талера
  • Год1866
  • ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 1/48 талера 1866 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Франца II. Рекорд цены принадлежит лоту 31562 проданному на аукционе Heritage Auctions за 382 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1866 A на аукционе WAG - 16 марта 2025
ПродавецWAG
Дата16 марта 2025
СохранностьUNC
Цена
93 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1866 A на аукционе Wójcicki - 17 марта 2024
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1866 A на аукционе Wójcicki - 17 марта 2024
ПродавецWójcicki
Дата17 марта 2024
СохранностьXF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1866 A на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1866 A на аукционе VL Nummus - 15 января 2023
ПродавецVL Nummus
Дата15 января 2023
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1866 A на аукционе Heritage - 29 мая 2022
ПродавецHeritage
Дата29 мая 2022
СохранностьPF64 PCGS
Цена
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Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1866 A на аукционе Katz - 7 марта 2021
ПродавецKatz
Дата7 марта 2021
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1866 A на аукционе WAG - 6 октября 2019
ПродавецWAG
Дата6 октября 2019
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1866 A на аукционе Heritage - 30 сентября 2018
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1866 A на аукционе Heritage - 30 сентября 2018
ПродавецHeritage
Дата30 сентября 2018
СохранностьMS67 NGC
Цена
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Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1866 A на аукционе Heritage - 5 января 2017
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1866 A на аукционе Heritage - 5 января 2017
ПродавецHeritage
Дата5 января 2017
СохранностьPF64 PCGS
Цена
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Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1866 A на аукционе Heritage - 16 апреля 2014
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1866 A на аукционе Heritage - 16 апреля 2014
ПродавецHeritage
Дата16 апреля 2014
СохранностьPF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1866 A на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьPROOF
Цена
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Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1866 A на аукционе Heritage - 1 мая 2012
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1866 A на аукционе Heritage - 1 мая 2012
ПродавецHeritage
Дата1 мая 2012
СохранностьPF64 PCGS
Цена
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Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1866 A на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьPROOF
Цена
******
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