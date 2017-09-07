flag
Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

1/48 талера 1861 года A (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)

Аверс монеты - 1/48 талера 1861 года A - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IIРеверс монеты - 1/48 талера 1861 года A - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,208)
  • Вес1,299 гр
  • Чистого серебра (0,0087 oz) 0,2702 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,034,240

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц II
  • Номинал1/48 талера
  • Год1861
  • ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 1/48 талера 1861 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Франца II. Рекорд цены принадлежит лоту 33026 проданному на аукционе Heritage Auctions за 264 USD. Торги состоялись 7 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1861 A на аукционе Emporium Hamburg - 12 декабря 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1861 A на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1861 A на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
ПродавецKM NUMIS
Дата12 июня 2024
СохранностьXF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 110 CZK
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1861 A на аукционе Nimrod Numismatik - 24 февраля 2024
ПродавецNimrod Numismatik
Дата24 февраля 2024
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1861 A на аукционе Nimrod Numismatik - 15 декабря 2023
ПродавецNimrod Numismatik
Дата15 декабря 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1861 A на аукционе Numismática Leilões - 10 августа 2023
ПродавецNumismática Leilões
Дата10 августа 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1861 A на аукционе Russiancoin - 13 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата13 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1861 A на аукционе WAG - 4 ноября 2018
ПродавецWAG
Дата4 ноября 2018
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1861 A на аукционе Heritage - 12 сентября 2017
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1861 A на аукционе Heritage - 12 сентября 2017
ПродавецHeritage
Дата12 сентября 2017
СохранностьPF64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1861 A на аукционе Emporium Hamburg - 26 апреля 2017
ПродавецEmporium Hamburg
Дата26 апреля 2017
СохранностьUNC
Цена
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1861 A на аукционе Teutoburger - 28 мая 2016
ПродавецTeutoburger
Дата28 мая 2016
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1861 A на аукционе WAG - 12 апреля 2015
ПродавецWAG
Дата12 апреля 2015
СохранностьUNC
Цена
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1861 A на аукционе Höhn - 7 декабря 2013
ПродавецHöhn
Дата7 декабря 2013
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1861 A на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1861 A на аукционе Künker - 12 марта 2009
ПродавецKünker
Дата12 марта 2009
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1861 A на аукционе Künker - 16 марта 2006
ПродавецKünker
Дата16 марта 2006
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1/48 талера 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Мекленбург-ШверинаКаталог монет Фридриха Франца IIМонеты Мекленбург-Шверина 1861 годаВсе мекленбург-шверинские монетымекленбург-шверинские серебряные монетымекленбург-шверинские монеты номиналом 1/48 талераНумизматические аукционы