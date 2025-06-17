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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

1/48 талера 1858 года A (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)

Аверс монеты - 1/48 талера 1858 года A - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IIРеверс монеты - 1/48 талера 1858 года A - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,208)
  • Вес1,299 гр
  • Чистого серебра (0,0087 oz) 0,2702 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,034,240

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц II
  • Номинал1/48 талера
  • Год1858
  • ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 1/48 талера 1858 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Франца II. Рекорд цены принадлежит лоту 1481 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 370 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1858 A на аукционе WAG - 14 марта 2021
ПродавецWAG
Дата14 марта 2021
СохранностьAU
Цена
72 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1858 A на аукционе Künker - 11 февраля 2016
ПродавецKünker
Дата11 февраля 2016
СохранностьPROOF
Цена
******
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