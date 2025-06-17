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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

1/48 талера 1855 года A (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)

Аверс монеты - 1/48 талера 1855 года A - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IIРеверс монеты - 1/48 талера 1855 года A - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,208)
  • Вес1,299 гр
  • Чистого серебра (0,0087 oz) 0,2702 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,818,704

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц II
  • Номинал1/48 талера
  • Год1855
  • ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 1/48 талера 1855 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Франца II. Рекорд цены принадлежит лоту 2724 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 105 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1855 A на аукционе Katz - 14 января 2024
ПродавецKatz
Дата14 января 2024
СохранностьUNC
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 34 EUR
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1855 A на аукционе WAG - 28 августа 2016
ПродавецWAG
Дата28 августа 2016
СохранностьAU
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1855 A на аукционе Höhn - 7 декабря 2013
ПродавецHöhn
Дата7 декабря 2013
СохранностьUNC
Цена
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Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1855 A на аукционе Frühwald - 25 февраля 2013
ПродавецFrühwald
Дата25 февраля 2013
СохранностьUNC
Цена

Где продать?

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