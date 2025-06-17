Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
1/48 талера 1855 года A (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,208)
- Вес1,299 гр
- Чистого серебра (0,0087 oz) 0,2702 гр
- Диаметр16 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC2,818,704
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц II
- Номинал1/48 талера
- Год1855
- ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 1/48 талера 1855 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Франца II. Рекорд цены принадлежит лоту 2724 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 105 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
Сохранность
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