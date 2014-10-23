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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

1/48 талера 1853 года A (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)

Аверс монеты - 1/48 талера 1853 года A - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IIРеверс монеты - 1/48 талера 1853 года A - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II

Фотография: Eid Mar Auctions GmbH

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,208)
  • Вес1,299 гр
  • Чистого серебра (0,0087 oz) 0,2702 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,818,704

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц II
  • Номинал1/48 талера
  • Год1853
  • ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 1/48 талера 1853 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Франца II. Рекорд цены принадлежит лоту 2973 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 50 EUR. Торги состоялись 23 октября 2014.

Сохранность
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1853 A на аукционе Höhn - 16 ноября 2024
ПродавецHöhn
Дата16 ноября 2024
СохранностьUNC
Цена
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1853 A на аукционе Eid Mar Auctions GmbH - 11 мая 2024
ПродавецEid Mar Auctions GmbH
Дата11 мая 2024
СохранностьVF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1853 A на аукционе Russiancoin - 9 ноября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата9 ноября 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1853 A на аукционе Marciniak - 13 октября 2023
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1853 A на аукционе Marciniak - 13 октября 2023
ПродавецMarciniak
Дата13 октября 2023
СохранностьXF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1853 A на аукционе Russiancoin - 11 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата11 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1853 A на аукционе Russiancoin - 11 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата11 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1853 A на аукционе Russiancoin - 9 февраля 2023
ПродавецRussiancoin
Дата9 февраля 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1853 A на аукционе Russiancoin - 8 декабря 2022
ПродавецRussiancoin
Дата8 декабря 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1853 A на аукционе Russiancoin - 9 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата9 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1853 A на аукционе Russiancoin - 27 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата27 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1853 A на аукционе Russiancoin - 2 сентября 2021
ПродавецRussiancoin
Дата2 сентября 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1853 A на аукционе Russiancoin - 22 июля 2021
ПродавецRussiancoin
Дата22 июля 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1853 A на аукционе Russiancoin - 14 января 2021
ПродавецRussiancoin
Дата14 января 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1853 A на аукционе Russiancoin - 24 декабря 2020
ПродавецRussiancoin
Дата24 декабря 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1853 A на аукционе Russiancoin - 23 июля 2020
ПродавецRussiancoin
Дата23 июля 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1853 A на аукционе Russiancoin - 9 июля 2020
ПродавецRussiancoin
Дата9 июля 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1853 A на аукционе Höhn - 25 октября 2014
ПродавецHöhn
Дата25 октября 2014
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1853 A на аукционе Höhn - 3 мая 2014
ПродавецHöhn
Дата3 мая 2014
СохранностьUNC
Цена

Где продать?

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