Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
1/48 талера 1853 года A (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)
Фотография: Eid Mar Auctions GmbH
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,208)
- Вес1,299 гр
- Чистого серебра (0,0087 oz) 0,2702 гр
- Диаметр16 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC2,818,704
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц II
- Номинал1/48 талера
- Год1853
- ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 1/48 талера 1853 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Франца II. Рекорд цены принадлежит лоту 2973 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 50 EUR. Торги состоялись 23 октября 2014.
Сохранность
Где продать?
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