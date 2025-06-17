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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

4 шиллинга 1832 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)

Аверс монеты - 4 шиллинга 1832 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IРеверс монеты - 4 шиллинга 1832 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,500)
  • Вес3,057 гр
  • Чистого серебра (0,0491 oz) 1,5285 гр
  • Диаметр21,5 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC121,229

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц I
  • Номинал4 шиллинга
  • Год1832
  • ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 4 шиллинга 1832 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 813 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 55 EUR. Торги состоялись 10 мая 2020.

Сохранность
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1832 на аукционе WAG - 10 мая 2020
ПродавецWAG
Дата10 мая 2020
СохранностьXF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1832 на аукционе WAG - 6 октября 2019
ПродавецWAG
Дата6 октября 2019
СохранностьXF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1832 на аукционе Künker - 11 октября 2018
ПродавецKünker
Дата11 октября 2018
СохранностьVF
Цена

Где продать?

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