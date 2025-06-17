Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
4 шиллинга 1832 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,500)
- Вес3,057 гр
- Чистого серебра (0,0491 oz) 1,5285 гр
- Диаметр21,5 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC121,229
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц I
- Номинал4 шиллинга
- Год1832
- ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворШверин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 4 шиллинга 1832 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 813 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 55 EUR. Торги состоялись 10 мая 2020.
Сохранность
Где продать?
Для продажи 4 шиллинга 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы