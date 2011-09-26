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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

4 шиллинга 1809 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)

Аверс монеты - 4 шиллинга 1809 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IРеверс монеты - 4 шиллинга 1809 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,562)
  • Вес3,057 гр
  • Чистого серебра (0,0552 oz) 1,718 гр
  • Диаметр23,5 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC1,408

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц I
  • Номинал4 шиллинга
  • Год1809
  • ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 4 шиллинга 1809 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 3409 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 320 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2011.

Сохранность
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1809 на аукционе Künker - 24 марта 2022
ПродавецKünker
Дата24 марта 2022
СохранностьXF
Цена
264 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1809 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 сентября 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
135 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1809 на аукционе Künker - 11 октября 2018
ПродавецKünker
Дата11 октября 2018
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1809 на аукционе Höhn - 9 февраля 2017
ПродавецHöhn
Дата9 февраля 2017
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1809 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1809 на аукционе Künker - 27 сентября 2011
ПродавецKünker
Дата27 сентября 2011
СохранностьXF
Цена
******
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Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1809 на аукционе Münzen & Medaillen - 19 октября 2007
ПродавецMünzen & Medaillen
Дата19 октября 2007
СохранностьAU
Цена
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1809 на аукционе Künker - 25 сентября 2006
ПродавецKünker
Дата25 сентября 2006
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1809 на аукционе Künker - 22 июня 2004
ПродавецKünker
Дата22 июня 2004
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1809 на аукционе Künker - 30 сентября 2002
ПродавецKünker
Дата30 сентября 2002
СохранностьAU
Цена
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1809 на аукционе Künker - 13 марта 2002
ПродавецKünker
Дата13 марта 2002
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1809 на аукционе Künker - 19 июня 2000
ПродавецKünker
Дата19 июня 2000
СохранностьXF
Цена
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Где продать?

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