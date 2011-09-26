Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
4 шиллинга 1809 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,562)
- Вес3,057 гр
- Чистого серебра (0,0552 oz) 1,718 гр
- Диаметр23,5 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC1,408
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц I
- Номинал4 шиллинга
- Год1809
- ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворШверин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 4 шиллинга 1809 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 3409 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 320 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2011.
Сохранность
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
135 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Где продать?
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