Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
3 пфеннига 1836 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,187)
- Вес0,513 гр
- Чистого серебра (0,0031 oz) 0,0959 гр
- Диаметр12,5 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC451,656
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц I
- Номинал3 пфеннига
- Год1836
- ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворШверин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 3 пфеннига 1836 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 1506 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 70 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.
Сохранность
Где продать?
Для продажи 3 пфеннига 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы