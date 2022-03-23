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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

3 пфеннига 1832 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1832 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IРеверс монеты - 3 пфеннига 1832 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I

Фотография: ibercoin

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,187)
  • Вес0,513 гр
  • Чистого серебра (0,0031 oz) 0,0959 гр
  • Диаметр12,5 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC307,783

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц I
  • Номинал3 пфеннига
  • Год1832
  • ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 3 пфеннига 1832 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 1621 проданному на аукционе ibercoin за 15 EUR. Торги состоялись 23 марта 2022.

Сохранность
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1832 на аукционе ibercoin - 23 марта 2022
Продавецibercoin
Дата23 марта 2022
СохранностьVF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1832 на аукционе Alexander - 16 июля 2020
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1832 на аукционе Alexander - 16 июля 2020
ПродавецAlexander
Дата16 июля 2020
СохранностьНет оценки
Цена
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