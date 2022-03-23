Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
3 пфеннига 1832 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)
Фотография: ibercoin
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,187)
- Вес0,513 гр
- Чистого серебра (0,0031 oz) 0,0959 гр
- Диаметр12,5 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC307,783
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц I
- Номинал3 пфеннига
- Год1832
- ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворШверин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 3 пфеннига 1832 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 1621 проданному на аукционе ibercoin за 15 EUR. Торги состоялись 23 марта 2022.
Сохранность
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