Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
2/3 талера 1817 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,750)
- Вес17,323 гр
- Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9923 гр
- Диаметр34 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC6,783
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц I
- Номинал2/3 талера
- Год1817
- ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворШверин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 2/3 талера 1817 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 1481 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 3400 EUR. Торги состоялись 3 мая 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецEmporium Hamburg
Дата11 ноября 2021
СохранностьMS62 NGC
Цена
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