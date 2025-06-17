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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

2/3 талера 1817 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)

Аверс монеты - 2/3 талера 1817 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IРеверс монеты - 2/3 талера 1817 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,750)
  • Вес17,323 гр
  • Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9923 гр
  • Диаметр34 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC6,783

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц I
  • Номинал2/3 талера
  • Год1817
  • ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 2/3 талера 1817 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 1481 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 3400 EUR. Торги состоялись 3 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1817 на аукционе WAG - 16 февраля 2025
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2025
СохранностьXF
Цена
1942 $
Цена в валюте аукциона 1850 EUR
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1817 на аукционе Teutoburger - 13 декабря 2024
ПродавецTeutoburger
Дата13 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
471 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1817 на аукционе Künker - 24 мая 2024
ПродавецKünker
Дата24 мая 2024
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1817 на аукционе Künker - 22 февраля 2023
ПродавецKünker
Дата22 февраля 2023
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1817 на аукционе Emporium Hamburg - 11 ноября 2021
ПродавецEmporium Hamburg
Дата11 ноября 2021
СохранностьMS62 NGC
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1817 на аукционе WAG - 7 июня 2020
ПродавецWAG
Дата7 июня 2020
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1817 на аукционе WAG - 16 февраля 2020
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2020
СохранностьXF
Цена
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1817 на аукционе Heritage - 13 января 2020
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1817 на аукционе Heritage - 13 января 2020
ПродавецHeritage
Дата13 января 2020
СохранностьMS62 NGC
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1817 на аукционе Busso Peus - 17 мая 2019
ПродавецBusso Peus
Дата17 мая 2019
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1817 на аукционе Künker - 11 октября 2018
ПродавецKünker
Дата11 октября 2018
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1817 на аукционе HIRSCH - 4 мая 2016
ПродавецHIRSCH
Дата4 мая 2016
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1817 на аукционе Künker - 12 марта 2009
ПродавецKünker
Дата12 марта 2009
СохранностьVF
Цена
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Где продать?

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