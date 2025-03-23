Липпе Период: 1802-1866 1802-1866
2 1/2 серебряных гроша 1860 года A (Липпе, Пауль Фридрих Эмиль Леопольд III)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 3,221 гр
- Чистого серебра (0,0388 oz) 1,2079 гр
- Диаметр 21,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 120,000
Описание
- Страна Липпе
- Период Пауль Фридрих Эмиль Леопольд III
- Номинал 2 1/2 серебряных гроша
- Год 1860
- Правитель Пауль Фридрих Эмиль Леопольд III (Князь Липпе)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость липпе монеты 2 1/2 серебряных гроша 1860 года со знаком A. Это серебряная монета периода Пауля Фридриха Эмиля Леопольда III. Рекорд цены принадлежит лоту 773 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 400 EUR. Торги состоялись 27 августа 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Grün (1)
- Kroha (1)
- Künker (3)
- Möller (2)
- WAG (11)
Где продать?
Для продажи 2 1/2 серебряных гроша 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск