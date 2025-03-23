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Липпе Период: 1802-1866 1802-1866

2 1/2 серебряных гроша 1860 года A (Липпе, Пауль Фридрих Эмиль Леопольд III)

Аверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1860 года A - цена серебряной монеты - Липпе, Пауль Фридрих Эмиль Леопольд III Реверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1860 года A - цена серебряной монеты - Липпе, Пауль Фридрих Эмиль Леопольд III

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 3,221 гр
  • Чистого серебра (0,0388 oz) 1,2079 гр
  • Диаметр 21,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 120,000

Описание

  • Страна Липпе
  • Период Пауль Фридрих Эмиль Леопольд III
  • Номинал 2 1/2 серебряных гроша
  • Год 1860
  • Правитель Пауль Фридрих Эмиль Леопольд III (Князь Липпе)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость липпе монеты 2 1/2 серебряных гроша 1860 года со знаком A. Это серебряная монета периода Пауля Фридриха Эмиля Леопольда III. Рекорд цены принадлежит лоту 773 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 400 EUR. Торги состоялись 27 августа 2023.

Сохранность
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Липпе 2 1/2 серебряных гроша 1860 A на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность XF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Липпе 2 1/2 серебряных гроша 1860 A на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Липпе 2 1/2 серебряных гроша 1860 A на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Липпе 2 1/2 серебряных гроша 1860 A на аукционе WAG - April 16, 2023
Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Липпе 2 1/2 серебряных гроша 1860 A на аукционе Kroha - October 29, 2022
Продавец Kroha
Дата 29 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Липпе 2 1/2 серебряных гроша 1860 A на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Липпе 2 1/2 серебряных гроша 1860 A на аукционе WAG - October 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Липпе 2 1/2 серебряных гроша 1860 A на аукционе WAG - June 9, 2019
Продавец WAG
Дата 9 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Липпе 2 1/2 серебряных гроша 1860 A на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность UNC
Цена
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Липпе 2 1/2 серебряных гроша 1860 A на аукционе WAG - November 4, 2018
Продавец WAG
Дата 4 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Липпе 2 1/2 серебряных гроша 1860 A на аукционе WAG - January 15, 2017
Продавец WAG
Дата 15 января 2017
Сохранность AU
Цена
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Липпе 2 1/2 серебряных гроша 1860 A на аукционе WAG - November 6, 2016
Продавец WAG
Дата 6 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Липпе 2 1/2 серебряных гроша 1860 A на аукционе WAG - November 8, 2015
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Липпе 2 1/2 серебряных гроша 1860 A на аукционе Künker - October 30, 2014
Продавец Künker
Дата 30 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Липпе 2 1/2 серебряных гроша 1860 A на аукционе Möller - June 1, 2012
Продавец Möller
Дата 1 июня 2012
Сохранность AU
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Липпе 2 1/2 серебряных гроша 1860 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
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Липпе 2 1/2 серебряных гроша 1860 A на аукционе Künker - June 23, 2004
Продавец Künker
Дата 23 июня 2004
Сохранность UNC
Цена
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Липпе 2 1/2 серебряных гроша 1860 A на аукционе Künker - June 23, 2004
Продавец Künker
Дата 23 июня 2004
Сохранность AU
Цена
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