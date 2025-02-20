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Липпе Период: 1802-1866 1802-1866

3 пфеннига 1858 года A (Липпе, Пауль Фридрих Эмиль Леопольд III)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1858 года A - цена монеты - Липпе, Пауль Фридрих Эмиль Леопольд III Реверс монеты - 3 пфеннига 1858 года A - цена монеты - Липпе, Пауль Фридрих Эмиль Леопольд III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,6 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 60,000

Описание

  • Страна Липпе
  • Период Пауль Фридрих Эмиль Леопольд III
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1858
  • Правитель Пауль Фридрих Эмиль Леопольд III (Князь Липпе)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость липпе монеты 3 пфеннига 1858 года со знаком A. Это медная монета периода Пауля Фридриха Эмиля Леопольда III. Рекорд цены принадлежит лоту 1460 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 400 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
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  • Emporium Hamburg (1)
  • Grün (1)
  • Künker (1)
  • Möller (1)
  • WAG (1)
Липпе 3 пфеннига 1858 A на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
Липпе 3 пфеннига 1858 A на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
453 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Липпе 3 пфеннига 1858 A на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
Липпе 3 пфеннига 1858 A на аукционе WAG - January 4, 2015
Продавец WAG
Дата 4 января 2015
Сохранность AU
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 68 EUR
Липпе 3 пфеннига 1858 A на аукционе Möller - June 1, 2012
Продавец Möller
Дата 1 июня 2012
Сохранность UNC
Цена
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