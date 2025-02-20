Липпе Период: 1802-1866 1802-1866
3 пфеннига 1858 года A (Липпе, Пауль Фридрих Эмиль Леопольд III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,6 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 60,000
Описание
- Страна Липпе
- Период Пауль Фридрих Эмиль Леопольд III
- Номинал 3 пфеннига
- Год 1858
- Правитель Пауль Фридрих Эмиль Леопольд III (Князь Липпе)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость липпе монеты 3 пфеннига 1858 года со знаком A. Это медная монета периода Пауля Фридриха Эмиля Леопольда III. Рекорд цены принадлежит лоту 1460 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 400 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.
Сохранность
- Все фирмы
- Emporium Hamburg (1)
- Grün (1)
- Künker (1)
- Möller (1)
- WAG (1)
Где продать?
Для продажи 3 пфеннига 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск