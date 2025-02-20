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Липпе Период: 1802-1866 1802-1866

1 пфенниг 1858 года A (Липпе, Пауль Фридрих Эмиль Леопольд III)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1858 года A - цена монеты - Липпе, Пауль Фридрих Эмиль Леопольд III Реверс монеты - 1 пфенниг 1858 года A - цена монеты - Липпе, Пауль Фридрих Эмиль Леопольд III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,3 - 1,6 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 900,000

Описание

  • Страна Липпе
  • Период Пауль Фридрих Эмиль Леопольд III
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1858
  • Правитель Пауль Фридрих Эмиль Леопольд III (Князь Липпе)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость липпе монеты 1 пфенниг 1858 года со знаком A. Это медная монета периода Пауля Фридриха Эмиля Леопольда III. Рекорд цены принадлежит лоту 6599 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 370 EUR. Торги состоялись 4 июля 2017.

Сохранность
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  • WAG (1)
Липпе 1 пфенниг 1858 A на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Липпе 1 пфенниг 1858 A на аукционе KM NUMIS - June 15, 2022
Липпе 1 пфенниг 1858 A на аукционе KM NUMIS - June 15, 2022
Продавец KM NUMIS
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 190 CZK
Липпе 1 пфенниг 1858 A на аукционе Gorny & Mosch - March 29, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Липпе 1 пфенниг 1858 A на аукционе Russiancoin - January 11, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Липпе 1 пфенниг 1858 A на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Липпе 1 пфенниг 1858 A на аукционе Künker - July 5, 2017
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Липпе 1 пфенниг 1858 A на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Липпе 1 пфенниг 1858 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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