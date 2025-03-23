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Липпе Период: 1802-1866 1802-1866

1 пфенниг 1851 года A (Липпе, Пауль Фридрих Эмиль Леопольд III)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1851 года A - цена монеты - Липпе, Пауль Фридрих Эмиль Леопольд III Реверс монеты - 1 пфенниг 1851 года A - цена монеты - Липпе, Пауль Фридрих Эмиль Леопольд III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,3 - 1,6 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 1,080,000

Описание

  • Страна Липпе
  • Период Пауль Фридрих Эмиль Леопольд III
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1851
  • Правитель Пауль Фридрих Эмиль Леопольд III (Князь Липпе)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость липпе монеты 1 пфенниг 1851 года со знаком A. Это медная монета периода Пауля Фридриха Эмиля Леопольда III. Рекорд цены принадлежит лоту 6597 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 380 EUR. Торги состоялись 4 июля 2017.

Сохранность
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  • Russiancoin (10)
Липпе 1 пфенниг 1851 A на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Липпе 1 пфенниг 1851 A на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 120 CZK
Липпе 1 пфенниг 1851 A на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Липпе 1 пфенниг 1851 A на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Липпе 1 пфенниг 1851 A на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Липпе 1 пфенниг 1851 A на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Липпе 1 пфенниг 1851 A на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Липпе 1 пфенниг 1851 A на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Липпе 1 пфенниг 1851 A на аукционе Kroha - October 29, 2022
Продавец Kroha
Дата 29 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Липпе 1 пфенниг 1851 A на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Липпе 1 пфенниг 1851 A на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Липпе 1 пфенниг 1851 A на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Липпе 1 пфенниг 1851 A на аукционе Russiancoin - January 14, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 14 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Липпе 1 пфенниг 1851 A на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Липпе 1 пфенниг 1851 A на аукционе Russiancoin - July 23, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 23 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Липпе 1 пфенниг 1851 A на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Липпе 1 пфенниг 1851 A на аукционе Künker - July 5, 2017
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность AU
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Липпе 1 пфенниг 1851 A на аукционе Künker - July 5, 2017
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность AU
Цена
******
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