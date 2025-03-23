Липпе Период: 1802-1866 1802-1866
1 пфенниг 1851 года A (Липпе, Пауль Фридрих Эмиль Леопольд III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,3 - 1,6 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 1,080,000
Описание
- Страна Липпе
- Период Пауль Фридрих Эмиль Леопольд III
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1851
- Правитель Пауль Фридрих Эмиль Леопольд III (Князь Липпе)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость липпе монеты 1 пфенниг 1851 года со знаком A. Это медная монета периода Пауля Фридриха Эмиля Леопольда III. Рекорд цены принадлежит лоту 6597 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 380 EUR. Торги состоялись 4 июля 2017.
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Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
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