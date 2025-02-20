Липпе Период: 1802-1866 1802-1866
1 серебряный грош 1847 года A (Липпе, Пауль Александр Леопольд II)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,312)
- Вес 1,559 гр
- Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4864 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 750,000
Описание
- Страна Липпе
- Период Пауль Александр Леопольд II
- Номинал 1 серебряный грош
- Год 1847
- Правитель Пауль Александр Леопольд II (Князь Липпе)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость липпе монеты 1 серебряный грош 1847 года со знаком A. Это серебряная монета периода Пауля Александра Леопольда II. Рекорд цены принадлежит лоту 900 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 210 EUR. Торги состоялись 4 июня 2023.
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 января 2016
Сохранность XF
Цена
******
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