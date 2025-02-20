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Липпе Период: 1802-1866 1802-1866

1 серебряный грош 1847 года A (Липпе, Пауль Александр Леопольд II)

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Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 1,559 гр
  • Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4864 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 750,000

Описание

  • Страна Липпе
  • Период Пауль Александр Леопольд II
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1847
  • Правитель Пауль Александр Леопольд II (Князь Липпе)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость липпе монеты 1 серебряный грош 1847 года со знаком A. Это серебряная монета периода Пауля Александра Леопольда II. Рекорд цены принадлежит лоту 900 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 210 EUR. Торги состоялись 4 июня 2023.

Сохранность
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Липпе 1 серебряный грош 1847 A на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Липпе 1 серебряный грош 1847 A на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность AU
Цена
225 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Липпе 1 серебряный грош 1847 A на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Липпе 1 серебряный грош 1847 A на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Липпе 1 серебряный грош 1847 A на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Липпе 1 серебряный грош 1847 A на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Липпе 1 серебряный грош 1847 A на аукционе WAG - October 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 октября 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Липпе 1 серебряный грош 1847 A на аукционе Künker - June 25, 2020
Продавец Künker
Дата 25 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Липпе 1 серебряный грош 1847 A на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Липпе 1 серебряный грош 1847 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Липпе 1 серебряный грош 1847 A на аукционе Katz - June 25, 2017
Продавец Katz
Дата 25 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Липпе 1 серебряный грош 1847 A на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Липпе 1 серебряный грош 1847 A на аукционе WAG - November 6, 2016
Продавец WAG
Дата 6 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Липпе 1 серебряный грош 1847 A на аукционе Möller - April 19, 2016
Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Липпе 1 серебряный грош 1847 A на аукционе Reinhard Fischer - January 16, 2016
Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 января 2016
Сохранность XF
Цена
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Липпе 1 серебряный грош 1847 A на аукционе Reinhard Fischer - November 14, 2015
Продавец Reinhard Fischer
Дата 14 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
Липпе 1 серебряный грош 1847 A на аукционе Reinhard Fischer - September 5, 2015
Продавец Reinhard Fischer
Дата 5 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
Липпе 1 серебряный грош 1847 A на аукционе Reinhard Fischer - July 18, 2015
Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 июля 2015
Сохранность XF
Цена
Липпе 1 серебряный грош 1847 A на аукционе Reinhard Fischer - May 23, 2015
Продавец Reinhard Fischer
Дата 23 мая 2015
Сохранность XF
Цена
Липпе 1 серебряный грош 1847 A на аукционе Reinhard Fischer - January 10, 2015
Продавец Reinhard Fischer
Дата 10 января 2015
Сохранность XF
Цена
Липпе 1 серебряный грош 1847 A на аукционе Reinhard Fischer - November 15, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
Липпе 1 серебряный грош 1847 A на аукционе Künker - October 30, 2014
Продавец Künker
Дата 30 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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