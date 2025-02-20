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Липпе Период: 1802-1866 1802-1866

Мариенгрош 1804 года B.R. (Липпе, Пауль Александр Леопольд II)

Аверс монеты - Мариенгрош 1804 года B.R. - цена серебряной монеты - Липпе, Пауль Александр Леопольд II Реверс монеты - Мариенгрош 1804 года B.R. - цена серебряной монеты - Липпе, Пауль Александр Леопольд II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,1 - 1,5 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Липпе
  • Период Пауль Александр Леопольд II
  • Номинал Мариенгрош
  • Год 1804
  • Правитель Пауль Александр Леопольд II (Князь Липпе)
  • Монетный двор Детмольд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость липпе монеты Мариенгрош 1804 года со знаком B.R.. Это серебряная монета периода Пауля Александра Леопольда II. Рекорд цены принадлежит лоту 4278 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 95 EUR. Торги состоялись 20 июня 2018.

Сохранность
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  • UBS (1)
  • WAG (1)
Липпе Мариенгрош 1804 B.R. на аукционе Künker - June 25, 2020
Продавец Künker
Дата 25 июня 2020
Сохранность VF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Липпе Мариенгрош 1804 B.R. на аукционе Künker - June 20, 2018
Продавец Künker
Дата 20 июня 2018
Сохранность XF
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Липпе Мариенгрош 1804 B.R. на аукционе Teutoburger - December 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Липпе Мариенгрош 1804 B.R. на аукционе WAG - September 1, 2013
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Липпе Мариенгрош 1804 B.R. на аукционе UBS - January 30, 2001
Продавец UBS
Дата 30 января 2001
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Мариенгрош 1804 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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