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Липпе Период: 1802-1866 1802-1866

Мариенгрош 1803 года B.R. (Липпе, Пауль Александр Леопольд II)

Аверс монеты - Мариенгрош 1803 года B.R. - цена серебряной монеты - Липпе, Пауль Александр Леопольд II Реверс монеты - Мариенгрош 1803 года B.R. - цена серебряной монеты - Липпе, Пауль Александр Леопольд II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,1 - 1,5 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Липпе
  • Период Пауль Александр Леопольд II
  • Номинал Мариенгрош
  • Год 1803
  • Правитель Пауль Александр Леопольд II (Князь Липпе)
  • Монетный двор Детмольд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость липпе монеты Мариенгрош 1803 года со знаком B.R.. Это серебряная монета периода Пауля Александра Леопольда II. Рекорд цены принадлежит лоту 4277 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 150 EUR. Торги состоялись 20 июня 2018.

Сохранность
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Липпе Мариенгрош 1803 B.R. на аукционе Künker - March 14, 2019
Продавец Künker
Дата 14 марта 2019
Сохранность VF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Липпе Мариенгрош 1803 B.R. на аукционе Künker - June 20, 2018
Продавец Künker
Дата 20 июня 2018
Сохранность XF
Цена
******
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