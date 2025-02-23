Липпе Период: 1802-1866 1802-1866
Мариенгрош 1803 года B.R. (Липпе, Пауль Александр Леопольд II)
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,1 - 1,5 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Липпе
- Период Пауль Александр Леопольд II
- Номинал Мариенгрош
- Год 1803
- Правитель Пауль Александр Леопольд II (Князь Липпе)
- Монетный двор Детмольд
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость липпе монеты Мариенгрош 1803 года со знаком B.R.. Это серебряная монета периода Пауля Александра Леопольда II. Рекорд цены принадлежит лоту 4277 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 150 EUR. Торги состоялись 20 июня 2018.
Сохранность
- Все фирмы
- Künker (2)
Где продать?
Для продажи Мариенгрош 1803 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск