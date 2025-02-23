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Липпе Период: 1802-1866 1802-1866

Мариенгрош 1802 года B.R. (Липпе, Пауль Александр Леопольд II)

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Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,1 - 1,5 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Липпе
  • Период Пауль Александр Леопольд II
  • Номинал Мариенгрош
  • Год 1802
  • Правитель Пауль Александр Леопольд II (Князь Липпе)
  • Монетный двор Детмольд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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