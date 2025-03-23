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Липпе Период: 1802-1866 1802-1866

2 1/2 серебряных гроша 1847 года A (Липпе, Пауль Александр Леопольд II)

Аверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1847 года A - цена серебряной монеты - Липпе, Пауль Александр Леопольд II Реверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1847 года A - цена серебряной монеты - Липпе, Пауль Александр Леопольд II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 3,248 гр
  • Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 363,264

Описание

  • Страна Липпе
  • Период Пауль Александр Леопольд II
  • Номинал 2 1/2 серебряных гроша
  • Год 1847
  • Правитель Пауль Александр Леопольд II (Князь Липпе)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость липпе монеты 2 1/2 серебряных гроша 1847 года со знаком A. Это серебряная монета периода Пауля Александра Леопольда II. Рекорд цены принадлежит лоту 2032 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 350 EUR. Торги состоялись 12 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Липпе 2 1/2 серебряных гроша 1847 A на аукционе Stephen Album - January 26, 2025
Продавец Stephen Album
Дата 26 января 2025
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Липпе 2 1/2 серебряных гроша 1847 A на аукционе WAG - December 15, 2024
Продавец WAG
Дата 15 декабря 2024
Сохранность AU
Цена
137 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Липпе 2 1/2 серебряных гроша 1847 A на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность XF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Липпе 2 1/2 серебряных гроша 1847 A на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Липпе 2 1/2 серебряных гроша 1847 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Липпе 2 1/2 серебряных гроша 1847 A на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Липпе 2 1/2 серебряных гроша 1847 A на аукционе Westfälische - December 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность AU
Цена
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Липпе 2 1/2 серебряных гроша 1847 A на аукционе Möller - June 1, 2012
Продавец Möller
Дата 1 июня 2012
Сохранность UNC
Цена
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Липпе 2 1/2 серебряных гроша 1847 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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