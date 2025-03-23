Липпе Период: 1802-1866 1802-1866
2 1/2 серебряных гроша 1847 года A (Липпе, Пауль Александр Леопольд II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 3,248 гр
- Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 363,264
Описание
- Страна Липпе
- Период Пауль Александр Леопольд II
- Номинал 2 1/2 серебряных гроша
- Год 1847
- Правитель Пауль Александр Леопольд II (Князь Липпе)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость липпе монеты 2 1/2 серебряных гроша 1847 года со знаком A. Это серебряная монета периода Пауля Александра Леопольда II. Рекорд цены принадлежит лоту 2032 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 350 EUR. Торги состоялись 12 мая 2016.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность AU
Цена
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