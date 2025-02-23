Липпе Период: 1802-1866 1802-1866
1/2 серебряных гроша 1847 года A (Липпе, Пауль Александр Леопольд II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,250)
- Вес 0,974 гр
- Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2435 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 320,580
Описание
- Страна Липпе
- Период Пауль Александр Леопольд II
- Номинал 1/2 серебряных гроша
- Год 1847
- Правитель Пауль Александр Леопольд II (Князь Липпе)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость липпе монеты 1/2 серебряных гроша 1847 года со знаком A. Это серебряная монета периода Пауля Александра Леопольда II. Рекорд цены принадлежит лоту 69352 проданному на аукционе Heritage Auctions за 235 USD. Торги состоялись 25 октября 2015.
Сохранность
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- WAG (2)
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 1200 RUB
Где продать?
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