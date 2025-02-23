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Липпе Период: 1802-1866 1802-1866

1/2 серебряных гроша 1847 года A (Липпе, Пауль Александр Леопольд II)

Аверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1847 года A - цена серебряной монеты - Липпе, Пауль Александр Леопольд II Реверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1847 года A - цена серебряной монеты - Липпе, Пауль Александр Леопольд II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,250)
  • Вес 0,974 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2435 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 320,580

Описание

  • Страна Липпе
  • Период Пауль Александр Леопольд II
  • Номинал 1/2 серебряных гроша
  • Год 1847
  • Правитель Пауль Александр Леопольд II (Князь Липпе)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость липпе монеты 1/2 серебряных гроша 1847 года со знаком A. Это серебряная монета периода Пауля Александра Леопольда II. Рекорд цены принадлежит лоту 69352 проданному на аукционе Heritage Auctions за 235 USD. Торги состоялись 25 октября 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Künker (4)
  • Russiancoin (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (2)
Липпе 1/2 серебряных гроша 1847 A на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 1200 RUB
Липпе 1/2 серебряных гроша 1847 A на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность AU
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Липпе 1/2 серебряных гроша 1847 A на аукционе Künker - May 6, 2021
Продавец Künker
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Липпе 1/2 серебряных гроша 1847 A на аукционе WAG - May 6, 2018
Продавец WAG
Дата 6 мая 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Липпе 1/2 серебряных гроша 1847 A на аукционе Teutoburger - December 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Липпе 1/2 серебряных гроша 1847 A на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Липпе 1/2 серебряных гроша 1847 A на аукционе Künker - October 30, 2014
Продавец Künker
Дата 30 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Липпе 1/2 серебряных гроша 1847 A на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
Липпе 1/2 серебряных гроша 1847 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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