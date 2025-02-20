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Липпе Период: 1802-1866 1802-1866

3 пфеннига 1847 года A (Липпе, Пауль Александр Леопольд II)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1847 года A - цена монеты - Липпе, Пауль Александр Леопольд II Реверс монеты - 3 пфеннига 1847 года A - цена монеты - Липпе, Пауль Александр Леопольд II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,6 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 1,019,600

Описание

  • Страна Липпе
  • Период Пауль Александр Леопольд II
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1847
  • Правитель Пауль Александр Леопольд II (Князь Липпе)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость липпе монеты 3 пфеннига 1847 года со знаком A. Это медная монета периода Пауля Александра Леопольда II. Рекорд цены принадлежит лоту 798 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 270 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2022.

Сохранность
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  • WAG (1)
Липпе 3 пфеннига 1847 A на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Липпе 3 пфеннига 1847 A на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 170 CZK
Липпе 3 пфеннига 1847 A на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
306 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Липпе 3 пфеннига 1847 A на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Липпе 3 пфеннига 1847 A на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Липпе 3 пфеннига 1847 A на аукционе Rauch - July 18, 2021
Продавец Rauch
Дата 18 июля 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Липпе 3 пфеннига 1847 A на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Липпе 3 пфеннига 1847 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

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