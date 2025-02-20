Липпе Период: 1802-1866 1802-1866
3 пфеннига 1847 года A (Липпе, Пауль Александр Леопольд II)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,6 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 1,019,600
Описание
- Страна Липпе
- Период Пауль Александр Леопольд II
- Номинал 3 пфеннига
- Год 1847
- Правитель Пауль Александр Леопольд II (Князь Липпе)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость липпе монеты 3 пфеннига 1847 года со знаком A. Это медная монета периода Пауля Александра Леопольда II. Рекорд цены принадлежит лоту 798 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 270 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2022.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2021
Сохранность VF
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