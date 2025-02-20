Липпе Период: 1802-1866 1802-1866
2 пфеннига 1802 года (Липпе, Пауль Александр Леопольд II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,5 - 5,7 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 127,008
Описание
- Страна Липпе
- Период Пауль Александр Леопольд II
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1802
- Правитель Пауль Александр Леопольд II (Князь Липпе)
- Монетный двор Детмольд
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость липпе монеты 2 пфеннига 1802 года. Это медная монета периода Пауля Александра Леопольда II. Рекорд цены принадлежит лоту 5129 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 24 EUR. Торги состоялись 14 марта 2019.
Сохранность
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