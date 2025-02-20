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Липпе Период: 1802-1866 1802-1866

2 пфеннига 1802 года (Липпе, Пауль Александр Леопольд II)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1802 года - цена монеты - Липпе, Пауль Александр Леопольд II Реверс монеты - 2 пфеннига 1802 года - цена монеты - Липпе, Пауль Александр Леопольд II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,5 - 5,7 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 127,008

Описание

  • Страна Липпе
  • Период Пауль Александр Леопольд II
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1802
  • Правитель Пауль Александр Леопольд II (Князь Липпе)
  • Монетный двор Детмольд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость липпе монеты 2 пфеннига 1802 года. Это медная монета периода Пауля Александра Леопольда II. Рекорд цены принадлежит лоту 5129 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 24 EUR. Торги состоялись 14 марта 2019.

Сохранность
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Липпе 2 пфеннига 1802 на аукционе Künker - March 14, 2019
Продавец Künker
Дата 14 марта 2019
Сохранность VF
Цена
******
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