Липпе Период: 1802-1866 1802-1866
1 пфенниг 1847 года A (Липпе, Пауль Александр Леопольд II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,3 - 1,6 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 972,000
Описание
- Страна Липпе
- Период Пауль Александр Леопольд II
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1847
- Правитель Пауль Александр Леопольд II (Князь Липпе)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость липпе монеты 1 пфенниг 1847 года со знаком A. Это медная монета периода Пауля Александра Леопольда II. Рекорд цены принадлежит лоту 2652 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 180 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
Сохранность
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- KM NUMIS (1)
- Künker (2)
- Russiancoin (15)
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 800 RUB
Где продать?
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