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Липпе Период: 1802-1866 1802-1866

1 пфенниг 1847 года A (Липпе, Пауль Александр Леопольд II)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1847 года A - цена монеты - Липпе, Пауль Александр Леопольд II Реверс монеты - 1 пфенниг 1847 года A - цена монеты - Липпе, Пауль Александр Леопольд II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,3 - 1,6 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 972,000

Описание

  • Страна Липпе
  • Период Пауль Александр Леопольд II
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1847
  • Правитель Пауль Александр Леопольд II (Князь Липпе)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость липпе монеты 1 пфенниг 1847 года со знаком A. Это медная монета периода Пауля Александра Леопольда II. Рекорд цены принадлежит лоту 2652 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 180 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • KM NUMIS (1)
  • Künker (2)
  • Russiancoin (15)
Липпе 1 пфенниг 1847 A на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Липпе 1 пфенниг 1847 A на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 130 CZK
Липпе 1 пфенниг 1847 A на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Липпе 1 пфенниг 1847 A на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Липпе 1 пфенниг 1847 A на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Липпе 1 пфенниг 1847 A на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Липпе 1 пфенниг 1847 A на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Липпе 1 пфенниг 1847 A на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Липпе 1 пфенниг 1847 A на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 800 RUB
Липпе 1 пфенниг 1847 A на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Липпе 1 пфенниг 1847 A на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Липпе 1 пфенниг 1847 A на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Липпе 1 пфенниг 1847 A на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Липпе 1 пфенниг 1847 A на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Липпе 1 пфенниг 1847 A на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Липпе 1 пфенниг 1847 A на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Липпе 1 пфенниг 1847 A на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Липпе 1 пфенниг 1847 A на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Липпе 1 пфенниг 1847 A на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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