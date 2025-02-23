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Липпе Период: 1802-1866 1802-1866

1 пфенниг 1836 года ST (Липпе, Пауль Александр Леопольд II)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1836 года ST - цена монеты - Липпе, Пауль Александр Леопольд II Реверс монеты - 1 пфенниг 1836 года ST - цена монеты - Липпе, Пауль Александр Леопольд II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,8 - 2,5 гр
  • Диаметр 21,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Липпе
  • Период Пауль Александр Леопольд II
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1836
  • Правитель Пауль Александр Леопольд II (Князь Липпе)
  • Монетный двор Бломберг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость липпе монеты 1 пфенниг 1836 года со знаком ST. Это медная монета периода Пауля Александра Леопольда II. Рекорд цены принадлежит лоту 945 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 17 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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Липпе 1 пфенниг 1836 ST на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
******
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