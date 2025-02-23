Липпе Период: 1802-1866 1802-1866
1 пфенниг 1829 года ST (Липпе, Пауль Александр Леопольд II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,8 - 2,5 гр
- Диаметр 21,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Липпе
- Период Пауль Александр Леопольд II
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1829
- Правитель Пауль Александр Леопольд II (Князь Липпе)
- Монетный двор Бломберг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость липпе монеты 1 пфенниг 1829 года со знаком ST. Это медная монета периода Пауля Александра Леопольда II. Рекорд цены принадлежит лоту 10244 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 50 EUR. Торги состоялись 16 января 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- NUMMUS Olomouc (1)
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