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Липпе Период: 1802-1866 1802-1866

1 пфенниг 1821 года ST (Липпе, Пауль Александр Леопольд II)

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Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,8 - 2,5 гр
  • Диаметр 21,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Липпе
  • Период Пауль Александр Леопольд II
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1821
  • Правитель Пауль Александр Леопольд II (Князь Липпе)
  • Монетный двор Бломберг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость липпе монеты 1 пфенниг 1821 года со знаком ST. Это медная монета периода Пауля Александра Леопольда II. Рекорд цены принадлежит лоту 1927 проданному на аукционе Dorotheum GmbH & Co KG за 300 EUR. Торги состоялись 25 мая 2018.

Сохранность
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  • Grün (1)
Липпе 1 пфенниг 1821 ST на аукционе Dorotheum - May 25, 2018
Продавец Dorotheum
Дата 25 мая 2018
Сохранность XF
Цена
351 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Липпе 1 пфенниг 1821 ST на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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