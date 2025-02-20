Липпе Период: 1802-1866 1802-1866
1 пфенниг 1821 года ST (Липпе, Пауль Александр Леопольд II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,8 - 2,5 гр
- Диаметр 21,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Липпе
- Период Пауль Александр Леопольд II
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1821
- Правитель Пауль Александр Леопольд II (Князь Липпе)
- Монетный двор Бломберг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость липпе монеты 1 пфенниг 1821 года со знаком ST. Это медная монета периода Пауля Александра Леопольда II. Рекорд цены принадлежит лоту 1927 проданному на аукционе Dorotheum GmbH & Co KG за 300 EUR. Торги состоялись 25 мая 2018.
Сохранность
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- Dorotheum (1)
- Grün (1)
Где продать?
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