Липпе Период: 1802-1866 1802-1866
1 пфенниг 1818 года T (Липпе, Пауль Александр Леопольд II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,8 - 2,5 гр
- Диаметр 21,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Липпе
- Период Пауль Александр Леопольд II
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1818
- Правитель Пауль Александр Леопольд II (Князь Липпе)
- Монетный двор Лемго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость липпе монеты 1 пфенниг 1818 года со знаком T. Это медная монета периода Пауля Александра Леопольда II. Рекорд цены принадлежит лоту 940 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 60 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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