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Липпе Период: 1802-1866 1802-1866

1 пфенниг 1802 года (Липпе, Пауль Александр Леопольд II)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1802 года - цена монеты - Липпе, Пауль Александр Леопольд II Реверс монеты - 1 пфенниг 1802 года - цена монеты - Липпе, Пауль Александр Леопольд II

Фотография: Kölner Münzkabinett

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,8 - 2,5 гр
  • Диаметр 21,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 119,832

Описание

  • Страна Липпе
  • Период Пауль Александр Леопольд II
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1802
  • Правитель Пауль Александр Леопольд II (Князь Липпе)
  • Монетный двор Детмольд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

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